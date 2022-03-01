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Больше 39 миллионов пассажиров проехали на МЦД этой зимой

Георгий Соланович

Город
Больше 39 миллионов пассажиров проехали на МЦД этой зимой
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Этой зимой Московскими центральными диаметрами (МЦД) воспользовалось более 39 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Несмотря на то, что эта зима стала самой снежной за последние годы, поездки на городском транспорте были все такими же стабильными и комфортными. И в дни самых сильных снегопадов пассажиры выбирали именно общественный рельсовый транспорт, — уточняется в сообщении.

Согласно статистике, пассажиров на МЦД этой зимой стало на восемь процентов больше, чем прошлой. В Telegram-канале также добавили, что самым загруженным днем стало 7 декабря — тогда диаметры перевезли 575 тысяч граждан.

За два года работы МЦД стали альтернативой метрополитену и сегодня все чаще используются для ежедневных поездок по Москве и области. 20 февраля «Вечерняя Москва» спросила у пассажиров, как диаметры повлияли на их жизнь. Как оказалось, большую роль в новом восприятии железной дороги после запуска диаметров сыграла модернизация инфраструктуры.

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