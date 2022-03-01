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Шойгу: ВС РФ продолжат операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу: ВС РФ продолжат операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации продолжат проводить спецоперацию на территории Украины до момента достижения поставленных целей. Об этом во вторник, 1 марта, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, российские военные не оккупируют Украину и прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Министр добавил, что во время спецоперации удары наносятся только по военным объектам и исключительно с помощью высокоточного оружия.

— Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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