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Украинской армии критически не хватает переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и ракет Javelin. Об этом во вторник, 1 марта, пишет издание Politico со ссылкой на посла страны в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову.

По данным СМИ, она напрямую попросила западных коллег в срочном порядке восполнить нехватку вооружений на Украине.

До этого ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов сообщил, что Народная милиция ДНР благодаря своему продвижению в наступлении берет украинских силовиков в кольцо. Ожидается, что они сложат оружие в ближайшее время. По его словам, хорошо укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины не помешали войскам ДНР продвинуться в западных направлениях.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля глава государства в своем обращении к россиянам заявил, что Российская Федерация проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.