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Названы дата и место прощания с актером Борисом Соколовым

Анастасия Колоскова

Общество
Названы дата и место прощания с актером Борисом Соколовым
Фото: Сайт театра / teatrvfk.ru

Прощание с актером из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борисом Соколовым пройдет в среду, 2 марта, в Драматическом театре имени Ф. Комиссаржевской, где долгое время служил артист. Об этом сообщила заслуженная артистка России Нелли Попова.

— Завтра в 11:00. Прощание с 11:00 до 13:00 в театре Комиссаржевской. Все, кто хочет проститься, пусть приходят, — цитирует Попову Пятый канал.

До этого актриса рассказала, что причиной смерти Соколова стали тяжелые хронические болезни, осложнившие течение коронавирусной инфекции. По ее словам, актер в последнее время был обездвижен и о нем заботились сиделки.

Смерти 77-ленего народного артиста России, актера театра и кино Бориса Соколова стало известно в субботу, 26 февраля.

Борис Соколов с 20 лет играл в театре. Сначала в Киеве, затем перебрался в Москву и поступил в ГИТИС. В 1977 году впервые вышел на сцену Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге и остался там до конца жизни. Артиста хвалили за искренность образов, юмор и серьезное отношение к делу. За свою жизнь он сыграл в десятках спектаклей. Среди них «С тобой и без тебя», «Дни Турбиных», «Убийство Гонзаго», «Полоумный Журден», «Смерть коммивояжера», «Прощай клоун». Зрителям он запомнился не только ролями в театре. В сериале «Улицы разбитых фонарей» Соколов сыграл роль адвоката Вадима Свиристельского.

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