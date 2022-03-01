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Власти Львова запретили продажу алкогольных напитков с 1 марта

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Львова запретили продажу алкогольных напитков с 1 марта
Туризм Архитектура Украина Львов Старый Город

Во Львове с 1 марта введен запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Он отметил, что такое решение связано с ситуацией на Украине.

— Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, будут отвечать перед законом. Отмечу, это касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита, — передает РИА Новости сообщение Садового на странице в соцсети Facebook.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

В результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с этим на успех переговоров сильно влияют США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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