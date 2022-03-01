Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, наложенным на Россию. Об этом глава кабмина РФ сообщил во вторник, 1 марта.

Заместителями Мишустина на этом посту станут мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

По словам главы кабинета министров, особое внимание в процессе работы будет уделяться мерам поддержки отечественного бизнеса, передает РИА Новости.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией. В результате ЦБ будет нестандартно подходить к решениям, подчеркнула она.