«Президенту доложено»: Песков прокомментировал переговоры России и Украины

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин осведомлен об итогах переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Безусловно, президенту доложено. Мединский (помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский — прим. «ВМ») доложил лично и, кроме того, письменно, — заявил Песков.

Представитель Кремля подытожил, что в настоящее время прошедшей встрече рано давать какую-либо оценку, для начала необходимо провести подробный анализ беседы, передает ТАСС.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Утоняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.