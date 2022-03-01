Аналитик рассказал о влиянии санкций на бесконтактную оплату в РФ

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Сохранить возможность бесконтактной оплаты своих расходов россияне могут при помощи карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт пояснил, что россияне, которые пользуются картами Mastercard и Visa банков, которые не попали под санкции, скорее всего, не испытают никаких проблем при оплате ни внутри страны, ни за рубежом. У остальных могут возникнуть проблемы при оплате покупок за границей. На территории России все платежи будут действовать.

Он также отметил, что отключатся такие системы, как Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Потому что в них перестанут работать обозначенные платежные карты, передает «Радио 1».

Он отметил, что эта ситуация неприятная и имеются определенные неудобства, но они разрешаться в ближайшее время.

До этого финансовый аналитик пояснил, стоит ли переходить на российскую платежную систему из-за санкций Запада. По словам Михаила Беляева, ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит.