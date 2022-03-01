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Трое грабителей с ножом напали на подростка курьера на западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Трое грабителей с ножом напали на подростка курьера на западе Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Крылатские Холмы Карта всех событий

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на подростка. Об этом во вторник, 1 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, трое неизвестных подошли к 16-летнему молодому человеку, работающему курьером около жилого дома на улице Крылатские Холмы. Угрожая ножом, злоумышленники отобрали у парня мобильный телефон, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Видео: МВД Медиа

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по местам проживания в Москве троих подозреваемых. Ими оказались двое 26-летних, один из которых ранее судим, и 29-летний приезжие мужчины. Изъятый нож направлен на экспертизу, — добавил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

24 февраля полицейские задержали мужчину, который размахивал ножом в помещении хостела в Басманном районе столицы.

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