Мишустин направит до триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 2022 году до триллиона рублей из ФНБ на покупку акций отечественных компаний.

— Минфину России в соответствии с постановлением правительства России от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами ФНБ» осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств ФНБ акций российских эмитентов в объеме не более триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России, — говорится в документе.

Ведомство с этой целью сможет привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации, отмечается в документе на портале правовой информации.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта Мишустин возглавил оперативный штаб по противодействию санкциям, наложенным на Россию. Его заместителями на этом посту станут мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампред правительства Андрей Белоусов.