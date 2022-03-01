Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишустин направит до триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний

Иван Юминов

Экономика
Мишустин направит до триллиона рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в 2022 году до триллиона рублей из ФНБ на покупку акций отечественных компаний.

— Минфину России в соответствии с постановлением правительства России от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами ФНБ» осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств ФНБ акций российских эмитентов в объеме не более триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России, — говорится в документе.

Ведомство с этой целью сможет привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации, отмечается в документе на портале правовой информации.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта Мишустин возглавил оперативный штаб по противодействию санкциям, наложенным на Россию. Его заместителями на этом посту станут мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Читайте также:
Документы Михаил Мишустин ФНБ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте