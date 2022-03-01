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Врач-офтальмолог предупредил об опасных последствиях коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач-офтальмолог предупредил об опасных последствиях коронавируса
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Последствия коронавируса для зрения могут оказаться непредсказуемыми: покраснение глаз, чувство инородного тела, светобоязнь, выделения и отечность век. В самых тяжелых случаях человек может полностью ослепнуть. Об этом сообщил офтальмолог Видновской районной клинической больницы Евгений Булава.

Специалист отметил, что чаще всего подобные симптомы наблюдаются у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. По его словам, распространенность глазных проявлений коронавируса достигает 32 процентов от общего числа осложнений. При контакте вируса со слизистой оболочкой глаза и роговицей у пациентов могут наблюдаться симптомы конъюнктивита. Также может возникнуть абсцесс или ячмень.

— В связи с тем, что у пациентов встречаются внутриглазные сосудистые катастрофы в виде тромбоза и окклюзий сосудов сетчатки, зрение может снизиться, появиться плавающие помутнения, полупрозрачные и непрозрачные пятна в центральном поле зрения, — отметил он в комментарии ОСН.

По словам врача, подобные изменения не всегда обратимы, даже в случае своевременного лечения.

До этого офтальмолог назвал болезни, которые можно определить по глазам.

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