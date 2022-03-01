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Онколог Давыдов рассказал об опасности метастазов

Анастасия Колоскова

Общество
Онколог Давыдов рассказал об опасности метастазов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов объяснил, что такое метастазы и в чем заключается их опасность.

По словам врача, метастазами называются отделившиеся от материнской злокачественной опухоли клетки, которые по кровотоку или лимфе распространяются в другие части организма. Их можно встретить в любом органе. Наиболее часто — в лимфоузлах, печени, надпочечниках, легких, костной или мышечных тканях, а также поджелудочной железе и головном мозге.

Онколог пояснил, что любая опухоль может пустить метастазы в любой орган. При этом их число зависит от возраста опухоли. Чем она старше, тем большее количество метастазов способна дать.

Так, метастазы могут долгое время оставаться неактивными и не вредить организму, однако в какой-то момент они «просыпаются» и начинается рост новой опухоли, добавил Давыдов.

Он отметил, что чаще всего метастазы проявляются на 3–4-й стадии болезни. Специалисты убеждены, что они образуются раньше, но первое время организм способен бороться с ними самостоятельно, пишут «Известия».

Ранее медики назвали пять самых опасных для человека раковых заболеваний.

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