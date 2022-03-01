Москвичам рассказали о котах на картинах художников-наивистов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

1 марта — День кошек. К знаменательной дате жителям Москвы рассказали о домашних животных, которых можно найти на картинах художников-наивистов: Франсиско Гойи, Фриды Кало и Эдуарда Мане. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

Сам термин «наивное искусство» пришел из французской художественной критики. Его отличительная особенность — несоблюдение законов академической живописи: нарушение перспективы, резкие и неправильные контуры. Яркий представитель течения — Анри Руссо.

Теперь о кошках. Например, художник Анатолий Соловьев на своей картине «Кот Вася» изобразил котика, который свернулся калачиком на подоконнике рядом с цветочными горшками.

На полотнах, кстати, можно найти и выдуманных животных. Элеонора Боброва изобразила кота-рыболова на одноименной картине. Животное возвращается с рыбалки с уловом — золотой рыбкой.

Еще один вымышленный кот — герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — Бегемот. Художник Владимир Овчинников написал представителя свиты Воланда в кресле и с огурцом на вилке. Рядом с Бегемотом, между прочим, стоит сам писатель — Михаил Афанасьевич. О других произведениях искусства можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

День кошек — хороший повод отвлечься от тяжелой повестки дня. «Вечерка» узнала у зоопсихолога Мирослава Волкова, как подобрать породу животного под свой темперамент.