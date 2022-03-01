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Выходцы из Средней Азии организовывали нелегальный въезд соотечественников в РФ

Елена Самойлова

Происшествия
Выходцы из Средней Азии организовывали нелегальный въезд соотечественников в РФ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Трое злоумышленников изготавливали поддельные документы, с помощью которых организовывали незаконный въезд и пребывание в РФ граждан из республик Средней Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 1 марта.

По ее словам, свою деятельность они осуществляли на территории Рижского вокзала и иных объектов столицы. Фигурантам удалось «легализовать» порядка пяти тысяч иностранцев на территории России.

Организаторы незаконной миграции были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а в «штаб-квартире» проведен обыск.

— Изъяты поддельные патенты на осуществление трудовой деятельности, свидетельства о сдаче экзаменов на знание русского языка, справки о сдаче ПЦР-тестов, поддельные водительские удостоверения и ID-карты, множество штампов о пересечении границы и печатей различных государственных органов РФ, — добавила Волк.

Помимо этого, была найдена компьютерная техника с программным обеспечением для изготовления паспортов, СНИЛС, миграционных карт и иных документов, позволяющих легализоваться иностранному гражданину на территории страны, 65 мобильных телефонов и банковские карты.

Видео: МВД Медиа

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 февраля полицейские арестовали злоумышленников, подозреваемых в незаконной регистрации иностранцев по месту своего проживания — в центре Москвы.

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