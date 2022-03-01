Минобороны: Передовые отряды ДНР соединились с российскими войсками

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Передовые части армии Донецкой народной республики вышли на границу Донецкой области и соединились с войсками России. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, передовые отряды ДНР присоединились к частям армии РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

— С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, — цитирует генерал-майора ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как заявил президент, подобное решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.