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Собянина назначили заместителем Мишустина в оперштабе по противодействию санкциям

Евгений Белоусов

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Собянина назначили заместителем Мишустина в оперштабе по противодействию санкциям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

В этот же день Мишустин провел первое совещание по повышению устойчивости развития российской экономики, участие в котором принял Собянин. Премьер-министр отметил, что с 2018 года в стране работает Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

— Сергей Семенович будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне. Соответствующее постановление подписано, — заявил Мишустин.

Как подчеркнул он, важнейшая на сегодняшний день задача — стабилизация рынков. Так, президент России подписал указ, согласно которому участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80 процентов иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов.

Еще одно приоритетное направление — инвестиции. Михаил Мишустин заметил, что сейчас предпринимателям нужно создать максимально благоприятные условия, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки, — отметил он.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

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