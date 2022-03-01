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Райффайзенбанк опроверг сообщения о планах уйти из России

Иван Юминов

Экономика
Райффайзенбанк опроверг сообщения о планах уйти из России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Райффайзенбанк не планирует уходить с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

— Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке, — приводит сообщение РБК.

1 марта СМИ сообщали, что австрийский банк Raiffeisen Bank International, головная структура работающего в России Райффайзенбанка, рассматривает возможность уйти из России и Украины. На этот шаг финансовая организация якобы могла пойти, если бизнесу, который ведет группа в этих странах, потребуются дополнительные деньги или капитал.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «ВМ», что ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Платежные системы Visa и Mastercard выполняют санкции в отношении России, но граждане могут обзавестись картой «МИР», уточнил он.

Эксперт также подчеркнул, что все внутренние операции по пластиковым картам обрабатываются со стороны Национальной системы платежных карт. В этом смысле разницы в функционировании иностранных платежных систем Visa, Mastercard и национальной «МИР» внутри России нет, заключил Беляев.

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