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ФАС объявил об ограничении наценок на продукты в ряде крупных ретейлеров

Иван Юминов

Экономика
ФАС объявил об ограничении наценок на продукты в ряде крупных ретейлеров
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ряд крупных ретейлеров в России ограничит наценку на некоторые продукты пятью процентами. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС во вторник, 1 марта.

— Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве, — говорится в сообщении.

Сети в рамках механизма минимизируют наценку на четыре категории товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Первыми о готовности к таким мерам заявили «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О'Кей».

«О'Кей» и «Магнит» введут ограничения с 1 марта, а «Ашан» и «Атак» — с 3 марта. Ограничение наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан, отмечается на сайте ФАС.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, по ее словам, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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