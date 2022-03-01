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Весенняя уборка дворов началась в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Весенняя уборка дворов началась в Подмосковье
Фото: Пресс-служба департамента ЖКХ Москвы

На территории Московской области началась традиционная уборка дворов после зимнего периода. Особое внимание уделяется уборке территорий, где ранее происходили подтопления. За качественным исполнением уборочных мероприятий следят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области.

В настоящее время в 36 муниципалитетах региона устранено более 200 выявленных нарушений, связанных с грязью и замусоренностью дворов после схода снега. Больше всего нарушений было зафиксировано в Истре, Балашихе, Орехово-Зуевском округе.

К административной ответственности за нарушения привлекли свыше тридцати частных компаний, было выписано более сотни штрафов, сообщает РИАМО.

Ранее были определены лучшие и худшие округа Московской области по уборке снега. Среди лучших городских округов Московской области по уборке снега за минувшую неделю оказались Орехово-Зуевский, Сергиево-Пасадский и Богородский, а в числе худших — Коломна, Красногорск и Химки.

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