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Сбербанк отреагировал на слухи о заморозке вкладов

Иван Юминов

Экономика
Сбербанк отреагировал на слухи о заморозке вкладов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Слухи о возможной заморозке вкладов в Сбербанке являются фейком. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации во вторник, 1 марта.

— Фейк: вклады будут заморожены. Правда: все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме, без ограничений, по первому требованию, — говорится в сообщении.

Клиентам банка следует доверять лишь проверенным и официальным источникам, отмечается в Telegram-канале Сбербанка.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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