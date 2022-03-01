Эксперт прокомментировал планы по введению углеродного налога в Европе

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Кандидат физико-математических наук Иван Алтунин оценил предложение о введении углеродного налога в странах Европы и США.

По его мнению, нет веских оснований для введения подобной меры.

— Для введения углеродного налога с точки зрения возможных изменений климата нет надежно установленных объективных причин. Для его введения в предлагаемом виде нет оснований и с точки зрения элементарных правил ВТО, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

По его словам, если люди хотят снизить концентрацию СО2 в атмосфере, нужно не покупать углеводородное топливо, снизить число поездок на автомобиле и количество авиаперелетов.

Алтунин добавил, что введение углеродного налога — продолжение глобальной аферы, связанной с введением в свое время квот на выбросы углекислого газа.

Ранее сообщалось, что в странах ЕС намерены установить сбор за импорт товаров, производство которых связано с масштабной эмиссией CO2.

До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал ввести в России плату за углеродные выбросы.