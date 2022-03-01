Мужчина, обвиняемый в развратных действиях против несовершеннолетней, предстанет перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины, который в течение нескольких лет домогался несовершеннолетней. Кроме того, ему предъявлено обвинение еще и во взятничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 1 марта.

С января 2008 года обвиняемый являлся начальником одного из отделов Россельхознадзора, а с октября 2010 года – помощником руководителя. На протяжении более десяти лет он лично получал взятки на общую сумму более девяти миллионов рублей.

Затем, в период с 2015 по 2016 год обвиняемый состоял в переписке с несовершеннолетней дочерью своих знакомых 2002 года рождения. Он отправлял ей сообщения с сексуальным подтекстом, а также – ссылки на материалы порнографического характера.

Впоследствии, в период с 2016 по 2018 год, когда девочка еще не достигла шестнадцатилетнего возраста, во время совместных прогулок обвиняемый целовал ее в губы, щеки и шею, тем самым совершая развратные действия без применения насилия.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней и в получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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