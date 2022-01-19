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Психолог дал советы родителям, как уберечь ребенка от педофила

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог дал советы родителям, как уберечь ребенка от педофила
Фото: Depositphotos

Как защитить ребенка от педофилов и исключить малейший шанс насилия в его отношении рассказали психолог Александр Коридзе и клинический психолог, детский и семейный консультант Александра Кондрахина.

Чтобы уберечь ребенка от опасности, важно проговорить с ним подобную проблему в обществе, не запугивая, но и не маскируя ее.

— Нужно спокойно рассказать о том, что существуют люди с отклонениями, которые интересуются детьми и подростками, — отметила Александра Кондрахина в комментарии ОСН.

Также необходимо научить ребенка правилам социальной коммуникации. Нужно объяснить, почему на улице нельзя уходить с взрослыми.

Нее стоит позволять маленьким детям гулять в одиночестве. Находиться на улице следует только в компании ― с сопровождающим взрослым или с друзьями, одноклассниками. Если ребенок ходит в школу и спортивную секцию один, то лучше, чтобы он не менял маршрут.

Кроме того, нужно объяснить допустимые границы прикосновений незнакомых и даже знакомых людей.

18 января Госдума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

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