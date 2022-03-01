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СК расследует обстрел Украиной мирных жителей в Волновахе

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК расследует обстрел Украиной мирных жителей в Волновахе
Фото: twitter/RussiaUN

Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать атаку Украины на мирных жителей в городе Волновахе ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 марта.

— Огонь был открыт по выходящим из города с белым флагом мирным жителям. А. И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать этот факт в рамках уголовного дела, напомнив о необходимости по установленным каналам взаимодействия с правоохранительными органами ДНР и ЛНР оперативно обмениваться информацией о совершенных со стороны ВСУ преступлениях, — отмечается на сайте СК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами мирных граждан, которые пытались покинуть Волноваху. Уточняется, что огонь по гражданским лицам был открыт в 10:10. В это время люди пытались покинуть территорию города под белым флагом.

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