СК расследует обстрел Украиной мирных жителей в Волновахе

Фото: twitter/RussiaUN

Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать атаку Украины на мирных жителей в городе Волновахе ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 марта.

— Огонь был открыт по выходящим из города с белым флагом мирным жителям. А. И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать этот факт в рамках уголовного дела, напомнив о необходимости по установленным каналам взаимодействия с правоохранительными органами ДНР и ЛНР оперативно обмениваться информацией о совершенных со стороны ВСУ преступлениях, — отмечается на сайте СК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами мирных граждан, которые пытались покинуть Волноваху. Уточняется, что огонь по гражданским лицам был открыт в 10:10. В это время люди пытались покинуть территорию города под белым флагом.