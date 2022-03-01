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В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими националистами
Фото: twitter/RussiaUN

В штабе территориальной обороны ДНР во вторник, 1 марта, сообщили об обстреле украинскими националистами мирных граждан, которые пытались покинуть город Волноваха.

Уточняется, что огонь по гражданским лицам был открыт в 10:10 утра. В это время люди пытались покинуть территорию города под белым флагом.

— Подробности уточняются, — подытожили в штабе.

До этого ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов сообщил, что Народная милиция ДНР благодаря своему продвижению в наступлении берет украинских силовиков в кольцо. Ожидается, что они сложат оружие в ближайшее время. По его словам, хорошо укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины не помешали войскам ДНР продвинуться в западных направлениях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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