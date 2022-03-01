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Вирусолог оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России
Фото: unsplash

Специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко дал прогноз относительно пандемии коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время появился генетический вариант вируса в виде «омикрона». Он практически не вызывает летальности и осложнений. Большинство людей не попадает в больницы, получают необходимое лечение в домашних условиях.

Также сочетание таких факторов, как вакцинация и того, что много людей болеет, происходит создание коллективного иммунитета.

Если «омикрон» полностью вытеснит «дельту», то ковид еще сильнее ослабит свои позиции, но это не гарантирует завершение пандемии.

— Процесс мутации, изменчивость — это основные процессы эволюции вирусов. Этот процесс не регулируется, поэтому он может пойти в любых направлениях. Он может пойти по пути возникновения и серьезных вариантов, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Сообщается, что в 75 регионах наметился спад заболеваемости. Подавляющее большинство случаев инфицирования протекают как ОРВИ или бессимптомно, передает «Царьград».

До этого иммунолог Коновалов рассказал, как предотвратить преждевременное старение после COVID-19.

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