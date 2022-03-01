«Полтора часа готовились»: Асмус рассказала о постельной сцене с Козловским

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кристина Асмус в настоящее время снимается в сериале «Люся», где ее партнером выступает Данила Козловский. Актерам пришлось играть в пикантной сцене, кадром из которой звезда «Интернов» на днях шокировала подписчиков.

О съемках Асмус рассказала в интервью с режиссером Федором Бондарчуком.

— Там есть постельная сцена. Я офигела! Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все. 15 секунд, и… мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?». Я ничего не поняла. Все очень быстро было. Ничего не видно, все деликатно, — поделилась подробностями актриса.

По словам Асмус, Козловский проявил себя как очень внимательный партнер и после каждого прикосновения узнавал, комфортно ли ей. Она призналась, что процесс работы развеял ее представление о Даниле как о суперзвезде. Они вспомнили, что 15 лет назад вместе участвовали в пробах.

До этого Кристина заинтриговала фанатов откровенным снимком топлес в объятиях высокого бородатого мужчины. Лицо молодого человека в кадре полностью не видно — только его губы и подбородок. Поклонники актрисы тут же принялись гадать, кто запечатлен с ней на фото. Многие были уверены, что это актер Данила Козловский, другие подумали, что Александр Петров. Звезда не стала отвечать на предположения фолловеров, сохранив интригу.