Зеленский выдвинул России условие для полноценных переговоров

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России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 марта.

— Надо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров, — сказал лидер.

НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной. Помимо этого, Зеленский потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если Киеву закроют возможность для вступления в альянс, отмечает Reuters.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.