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«Я не в фильме»: Зеленский пообщался с Байденом из бункера в Киеве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Я не в фильме»: Зеленский пообщался с Байденом из бункера в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом о ситуации в связи с операцией России.

— Это очень серьезно… Я не снимаюсь в фильме, — сказал украинский глава государства.

Он, как уточняется, общался из бункера, который находится в Киеве. Лидер подчеркнул, что Украина является «культовой», а он — нет.

При этом президент добавил, что ЕС теперь видит в Украине нечто особенное. Киев является сердцем Европы, приводит слова Зеленского CNN.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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