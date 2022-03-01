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Центр имени Мейерхольда объединили с московским театром «Школа драматического искусства»

Евгений Белоусов

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Центр имени Мейерхольда объединили с московским театром «Школа драматического искусства»
Фото: Brateevsky / CC BY-SA 4.0

Центр им. Всеволода Мейерхольда объединили с московским театром «Школа драматического искусства». Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Соответствующее распоряжение принял московский Департамент культуры. Уточняется, что это решение было принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством Центра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В этот же день стало известно, что Дмитрия Волкострелова уволили с поста художественного руководителя Центра Мейерхольда. Причины увольнения Волкостерлова неизвестны.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал деятелям культуры, которые почитают «зарубежные подходы и стандарты», определиться со своей позицией по поводу военной спецоперации на Украине «до понедельника».

Он отметил, что в связи с обстановкой каждый россиянин должен решить для себя: либо все граждане объединятся вокруг страны, либо превратятся в разобщенные группы.

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