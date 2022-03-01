Фура с пропаном перевернулась в результате ДТП в ТиНАО

Фото: Pixabay

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В поселении Вороновском перевернулась автоцистерна, перевозившая пропан. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В ведомстве уточнили, что место происшествия было ограждено прибывшими пожарными. Для исключения возникновения искр во время подъема фуры они подали пену.

— Автоцистерну установили на колеса при помощи автокрана. Водитель фуры не пострадал, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта (34 происшествия). Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошли пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.