Продюсера Нателлу Крапивину лишили российского паспорта

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Вечером во вторник, 1 марта, на официальном сайте МВД РФ появилась информация, которая касается экс-продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной.

Сообщается, что российские паспорта Нателлы Крапивиной и ее сестры признали недействительными, потому что при подаче заявления на их оформление не был предоставлен полный пакет необходимых документов.

— В этой связи Н.В. Крапивина и ее сестра А.В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка, — сказано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что материалы по указанным фактам направят в Следственный комитет РФ.

Продюсер Нателла Крапивина рассказала о сотрудничестве со Светланой Лободой. Она призналась, что внутри нее много страхов и работа — это один из способов избавления и бегства от них.