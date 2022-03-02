«Так жить невозможно»: Прилучный объяснил, почему развелся с Муцениеце

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Актер Павел Прилучный после расставания с женой Агатой Муцениеце часто бывает в доме артистки и видится с их общими детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочерью Мией.

В одном из интервью актер объяснил, почему они с Агатой не смогли сохранить брак и развелись в 2020 году. Он признался, что свой статус завидного холостяка получил уже после того, как год прожил отдельно от семьи. Удерживать супруга Муцениеце не стала.

— Так или иначе, мы зависим от женщин. Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое. Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения, — сообщил Прилучный изданию «ОК!».

Также в интервью Прилучный рассказал о своем отношении к деньгам. Он признался, что из-за его многочисленных финансовых трат ловит на себе любопытные взгляды коллег и сталкивается с осуждением со стороны посторонних людей.