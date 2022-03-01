«Закончатся деньги — ем гречку»: Прилучный рассказал о своем отношении к деньгам

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Актер театра и кино Павел Прилучный признался, что из-за его многочисленных финансовых трат он ловит на себе любопытные взгляды коллег и сталкивается с осуждением со стороны посторонних людей.

— Мне тяжеловато в коллективе — когда ты все время на виду: на какой машине ты приехал, с кем пришел, что на тебе надето и прочее, — признался актер.

Артист добавил, что не считает себя корыстным и чванливым человеком, поэтому с легкостью может тратить большие суммы денег, например, на организацию больших вечеринок и угощения.

— Всегда всех угощаю, устраиваю пиры, вечеринки. Закончатся деньги — сижу и гречку ем. Когда они есть, я пытаюсь гулять на полную катушку, по-хорошему, — рассказал Прилучный.

Актер уточнил в беседе с OK, что не страдает звездной болезнью и уже привык к зависти. Он относится ко всему со спокойствием и обходит любые конфликты стороной.

Ранее Прилучный опубликовал неожиданное послание в своей соцсети, адресованное актрисе Мирославе Карпович. Текст под публикацией удивил фанатов, ведь актер в последнее время избегал разговоров о личной жизни.