Психотерапевт Наумова рассказала, о каких болезнях говорит состояние постоянной радости

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Постоянное счастье может свидетельствовать о серьезном психическом заболевании. В разговоре с «Вечерней Москвой» нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала об этом феномене.

По ее словам, здоровый человек испытывает разные чувства в зависимости от жизненных обстоятельств. Однако большую часть времени он находится в состоянии спокойствия или радости. Счастье же приходится на знаменательные моменты жизни.

В свою очередь состояние перманентного счастья является отклонением.

— Есть целый ряд психических заболеваний, которые сопровождаются именно состоянием повышенной эйфории и счастья. Испытывая радость через край, человек не контролирует себя и становится несколько неуправляемым. Происходит это из-за того, что отвечающие за «торможение» функции мозга не срабатывают. И чем больше человек радуется, тем больше он «расходуется» в этой нездоровой радости, — рассказала собеседница «ВМ».

Психотерапевт отметила, что такая нездоровая радость может свидетельствовать о наличии у человека аффективных расстройств. Среди психических болезней, при которых может проявляться симптом «постоянного счастья», имеются: биполярное расстройство, психопатия, некоторые формы шизофрении, олигофрения и болезнь Пика.

Наумова рекомендует при обнаружении подобного расстройства психики обращаться за помощью к психотерапевту.

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