Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт Наумова рассказала, о каких болезнях говорит состояние постоянной радости

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт Наумова рассказала, о каких болезнях говорит состояние постоянной радости
Фото: pixabay.com

Постоянное счастье может свидетельствовать о серьезном психическом заболевании. В разговоре с «Вечерней Москвой» нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала об этом феномене.

По ее словам, здоровый человек испытывает разные чувства в зависимости от жизненных обстоятельств. Однако большую часть времени он находится в состоянии спокойствия или радости. Счастье же приходится на знаменательные моменты жизни.

В свою очередь состояние перманентного счастья является отклонением.

— Есть целый ряд психических заболеваний, которые сопровождаются именно состоянием повышенной эйфории и счастья. Испытывая радость через край, человек не контролирует себя и становится несколько неуправляемым. Происходит это из-за того, что отвечающие за «торможение» функции мозга не срабатывают. И чем больше человек радуется, тем больше он «расходуется» в этой нездоровой радости, — рассказала собеседница «ВМ».

Психотерапевт отметила, что такая нездоровая радость может свидетельствовать о наличии у человека аффективных расстройств. Среди психических болезней, при которых может проявляться симптом «постоянного счастья», имеются: биполярное расстройство, психопатия, некоторые формы шизофрении, олигофрения и болезнь Пика.

Наумова рекомендует при обнаружении подобного расстройства психики обращаться за помощью к психотерапевту.

До этого психотерапевт Анна Стори рассказала, почему некоторым людям фатально не везет с деньгами.

Читайте также:
Здоровье Врачи Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте