Более 97 тысяч столичных девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ в этом году

Виджет для результатов по ГИА

Более 97 тысяч столичных учеников зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов ОГЭ и ГВЭ. Процесс регистрации закрылся 1 марта 2022 года.

Информация о дате, времени и месте проведения экзамена появится в личных кабинетах учеников на сайте mos.ru не позднее, чем за две недели до старта тестирований.

По словам руководителя Регионального центра обработки информации Оксаны Карклиной, всего в Москве будут работать 450 пунктов проведения экзаменов.

Тестирования будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, которые снижают риски распространения вирусов.

Для допуска к экзамену школьнику необходимо успешно пройти собеседование по русскому языку. Более 90 тысяч учеников девятых классов справились с этим этапом 9 февраля. Чтобы получить аттестат об основном образовании, ученикам необходимо сдать два обязательных тестирования по русскому и математике, а также по двум предметам на выбор, напомнили на сайте мэра Москвы.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году будут сдавать около 737 тысяч выпускников. Экзамен будет проходить в три этапа в период с 21 марта по 2 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Уточняется, что прием заявлений на участие в экзамене завершился в текущем году. Почти 650 тысяч человек от общего числа зарегистрированных участников являются выпускниками 2022 года.