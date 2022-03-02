Утечка данных пользователей о заказах произошла у сервиса «Яндекс.Еда»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сервис доставки «Яндекс.Еда» в среду, 2 марта, сообщил об утечке данных о заказах своих пользователей.

По данным компании, в Сеть попали номера телефонов некоторых клиентов и данные о времени и составе их заказов.

При этом уточняется, что утечка не коснулась банковских данных и паролей.

— Приносим искренние извинения за случившееся. Безопасность данных наших клиентов — один из приоритетов компании, и произошедшее недопустимо, — говорится в сообщении сервиса.

По словам представителей компании, они уже обратились в правоохранительные органы с требованием найти виновников взлома.

В «Яндекс.Еде» подытожили, что в настоящее время безопасность данных клиентов была усилена. Так, например, специалисты начали активнее мониторить доступ к критичным данным.

28 февраля сайты Следственного комитета РФ стали недоступны по всей стране. Перестали работать основная страница СК РФ и сайты всех региональных управлений ведомства.

В этот же день сообщалось, что сайты крупнейших российских СМИ подверглись взлому. Среди СМИ, чьи сайты были взломаны, — ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro.