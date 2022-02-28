Сайты Следственного комитета перестали работать по всей стране

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Сайты Следственного комитета РФ стали недоступны по всей стране. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

Перестала работать основная страница СК РФ и сайты всех региональных управлений ведомства. На момент 18:35 ни один из сайтов не открывается.

Фото: https://sledcom.ru/

Позднее все сайты заработали.

В этот же день сообщалось, что сайты крупнейших российских СМИ подверглись взлому. Среди СМИ, чьи сайты были взломаны, ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие Дела», «Право.ру» и Buro.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Также она взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT.

Минцифры также столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками, сообщило ведомство. Отмечается, что на субботу, 26 февраля, были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт и ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента РФ зафиксировали непрерывные кибератаки на сайт Кремля.