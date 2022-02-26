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В Администрации президента РФ зафиксировали непрерывные кибератаки на сайт Кремля

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Администрации президента РФ зафиксировали непрерывные кибератаки на сайт Кремля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Администрация президента России обнаружила непрерывные кибератаки на сайт Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 февраля.

По его словам, страница сайта «часто подвисает».

— Атаки идут постоянно, — цитирует ТАСС Пескова.

26 февраля в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что по мере успешного выполнения российскими военными боевых задач в рамках спецоперации на территории Украины в средствах массовой информации и в социальных сетях нарастает количество фейков.

В этот же день Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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