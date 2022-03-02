Более 600 обращений жителей Москвы обработали в рамках проекта «Городские соседи»

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Специалисты обработали более 600 обращений от жителей Москвы почти за полгода работы проекта «Городские соседи» на портале «Наш город». Об этом в среду, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

— Самое большое количество жалоб касалось незаконной сдачи в аренду квартир и проживания в них мигрантов — 546 обращений. Так, на северо-востоке, юге и юго-востоке были обнаружены квартиры, которые принадлежат городу и незаконно сдавались. В результате лица, проживавшие в них, освободили городские помещения, — уточнил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Также в рамках проекта «Городские соседи» можно сообщить о помещении, которое пустует долгое время. В зависимости от рода жалоб обращения москвичей тщательно обрабатываются специалистами департамента городского имущества, сотрудниками полиции и работниками департамента экономической политики и развития города.

Глава государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко подчеркнул, что оставить сообщение о проблеме может любой авторизованный пользователь с помощью интернет-версии портала или приложения «Наш город», выбрав тему «Мой дом», передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин 25 февраля сообщил о том, что портал «Наш город» работает в Москве уже десять лет и во многом превосходит зарубежные аналоги. Это уникальный сайт, с помощью которого горожане решают волнующие их проблемы, обращают внимание властей на вопросы, требующие незамедлительного внимания.