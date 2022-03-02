Работы по реконструкции водопроводных сетей начались в Зеленограде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты компании «Мосводоканал» начали реконструировать сети водоснабжения в Зеленограде. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что работы ведутся на севере округа. В процессе реконструкции планируется обновить сети, диаметр которых составляет от 200 до 400 миллиметров. Общая их протяженность составляет 1,2 километра.

По итогам работ надежность системы в округе будет значительно повышена.

Работы ведутся без отключения абонентов.

Завершение реконструкции ожидается в сентябре текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».

В январе проект строительства водопровода протяженностью четыре километра утвердили в Троицком административном округе (ТАО) столицы.

До этого сообщалось, что московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.