Работы по реконструкции водопроводных сетей начались в Зеленограде
Специалисты компании «Мосводоканал» начали реконструировать сети водоснабжения в Зеленограде. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Уточняется, что работы ведутся на севере округа. В процессе реконструкции планируется обновить сети, диаметр которых составляет от 200 до 400 миллиметров. Общая их протяженность составляет 1,2 километра.
По итогам работ надежность системы в округе будет значительно повышена.
Работы ведутся без отключения абонентов.
Завершение реконструкции ожидается в сентябре текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».
В январе проект строительства водопровода протяженностью четыре километра утвердили в Троицком административном округе (ТАО) столицы.
До этого сообщалось, что московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.