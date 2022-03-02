Ефимов: Товарооборот Москвы и Вьетнама увеличился на 36 процентов в 2021 году

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Товарооборот между Москвой и Вьетнамом по итогам 2021 года увеличился на 36 процентов и составил 3,9 миллиарда долларов. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Вьетнам — один из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)... На экспорт во Вьетнам приходится около 548 миллионов долларов, на импорт — порядка 3,32 миллиарда долларов, — уточнил он.

Наибольший интерес для зарубежных партнеров представляет несырьевой неэнергетический экспорт города — 97 процентов всех поставок во Вьетнам или 533,3 миллиона долларов. Основная группа товаров: механическое оборудование, электроника и устройства связи.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что 93,3 процента экспорта во Вьетнам приходится на промышленные товары. Развитию торговли способствует создание зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС в 2016 году, что предполагает снижение таможенных пошлин и определение направлений сотрудничества.

Экспорт продукции АПК также показал положительную динамику: в прошлом году поставки увеличились на 9,1 процента. Основной рост связан с увеличением более чем в два раза экспорта молочного детского питания, домашнего скота, шоколадных и сахаристых кондитерских изделий, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мы наблюдаем позитивную динамику в увеличении товарооборота между Вьетнамом и Россией... Мы уверены, что товарооборот будет только увеличиваться, так как вьетнамская продукция смогла занять прочные позиции на российском рынке, — резюмировал президент Ассоциации вьетнамских бизнесменов в России Ле Чыонг Шон.

До этого Ефимов заявил, что за пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент. Доля отечественного продовольствия на ее рынке составляет 80 процентов.