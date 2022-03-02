Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов: Товарооборот Москвы и Вьетнама увеличился на 36 процентов в 2021 году

Георгий Соланович

Город
Ефимов: Товарооборот Москвы и Вьетнама увеличился на 36 процентов в 2021 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Товарооборот между Москвой и Вьетнамом по итогам 2021 года увеличился на 36 процентов и составил 3,9 миллиарда долларов. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Вьетнам — один из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)... На экспорт во Вьетнам приходится около 548 миллионов долларов, на импорт — порядка 3,32 миллиарда долларов, — уточнил он.

Наибольший интерес для зарубежных партнеров представляет несырьевой неэнергетический экспорт города — 97 процентов всех поставок во Вьетнам или 533,3 миллиона долларов. Основная группа товаров: механическое оборудование, электроника и устройства связи.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что 93,3 процента экспорта во Вьетнам приходится на промышленные товары. Развитию торговли способствует создание зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС в 2016 году, что предполагает снижение таможенных пошлин и определение направлений сотрудничества.

Экспорт продукции АПК также показал положительную динамику: в прошлом году поставки увеличились на 9,1 процента. Основной рост связан с увеличением более чем в два раза экспорта молочного детского питания, домашнего скота, шоколадных и сахаристых кондитерских изделий, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мы наблюдаем позитивную динамику в увеличении товарооборота между Вьетнамом и Россией... Мы уверены, что товарооборот будет только увеличиваться, так как вьетнамская продукция смогла занять прочные позиции на российском рынке, — резюмировал президент Ассоциации вьетнамских бизнесменов в России Ле Чыонг Шон.

До этого Ефимов заявил, что за пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41 процент. Доля отечественного продовольствия на ее рынке составляет 80 процентов.

Читайте также:
Экономика Вьетнам Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте