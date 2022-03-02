Реконструкция тоннеля на Курском вокзале Москвы начнется 12 марта

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

Специалисты начнут реконструкционные работы тоннеля № 3 Курского вокзала столицы 12 марта. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе уточнили, что работы будут проводиться в рамках развития инфраструктуры к запуску МЦД-4 на Курском вокзале.

— С 12 марта закрывается тоннель №3 для транзитного прохода от Курского вокзала и метро «Курская» в сторону улицы Казакова. Это связано с проведением сложных работ по строительству нового пассажирского вестибюля на Курском вокзале, а также возведением новых платформ и укладкой путей, — говорится в сообщении.

Во время реконструкции пассажиры смогут спокойно пройти по тоннелю к метро от платформы № 3, а проход к улице Казакова от вокзала будет осуществляться через улицы Земляной Вал или Верхняя Сыромятническая.

В ходе реконструкции специалисты улучшат пять платформ и построено две новые, все семь платформ оборудуют навесами, новым освещением, удобными лавочками и навигацией. Спуски с платформ в тоннели оснастят эскалаторами и лифтами. Более того, с противоположной стороны здания вокзала рабочие возведут новый подземный вестибюль, передает сайт РЖД.