За сутки в России заболели коронавирусом 97 455 человек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки зафиксировано еще 97 455 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу попали 11 754 пациента, что на 7,8 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 784. Полностью выздоровели еще 183 530 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 заболели 16 592 824 человека. Умерли из-за данного заболевания 353 230, а российские медики вылечили 13 931 995 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко дал прогноз пандемии коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время появился генетический вариант вируса в виде «омикрона». Он практически не вызывает летальности и осложнений. Большинство людей не попадает в больницы, получает необходимое лечение в домашних условиях.