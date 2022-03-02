За сутки в России заболели коронавирусом 97 455 человек
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано еще 97 455 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в оперштабе Москвы.
В больницу попали 11 754 пациента, что на 7,8 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 784. Полностью выздоровели еще 183 530 человек.
Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 заболели 16 592 824 человека. Умерли из-за данного заболевания 353 230, а российские медики вылечили 13 931 995 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
Накануне специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко дал прогноз пандемии коронавируса.
Он отметил, что в настоящее время появился генетический вариант вируса в виде «омикрона». Он практически не вызывает летальности и осложнений. Большинство людей не попадает в больницы, получает необходимое лечение в домашних условиях.