СМИ: Второй раунд переговоров между Россией и Украиной не отменен и может пройти 2 марта

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной не отменили, но точных сроков его проведения пока нет. Он может состояться вечером в среду, 2 марта, сообщает источник РИА Новости в дипломатических кругах.

— Переговоры не отменялись, но переносилось их время. Они могут состояться вечером 2 марта или позднее, — рассказал собеседник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной. Помимо этого, Зеленский потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если Киеву закроют возможность для вступления в альянс

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.