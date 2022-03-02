Онищенко объяснил, как Масленица помогает укрепить здоровье
Масленица является обычаем, который помогает сберечь здоровье. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Он отметил, что этот праздник широко отмечают по всей России.
— Масленица — это здоровьесберегающий обычай, который сегодня правильно культивируется в сознании молодого поколения, — сказал он в комментарии Life.ru.
По словам Онищенко, во время перехода из зимы в весну следует употреблять много белка, который содержится именно в молочной продукции. Молоко входит в состав теста для блинов, а сыр и творог часто используется в начинках.
Экс-депутат Госдумы рассказал о том, какие традиции соблюдаются в его семье в Масленицу. Он отметил, что к празднику в его семье готовят много блинов с различными начинками. Кто-то предпочитает блины с рыбой или икрой, а дети едят это блюдо с вареньем.
Ранее рестораторы назвали самые популярные блины на Масленицу у москвичей. Москвичи нередко выбирают блины с интересными начинками, например, любят смешивать то, что несвойственно для блинов: овощи с грибами или мягкий сыр с ягодами.