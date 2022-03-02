Онищенко объяснил, как Масленица помогает укрепить здоровье

Фото: Пресс-служба Госдумы

Масленица является обычаем, который помогает сберечь здоровье. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он отметил, что этот праздник широко отмечают по всей России.

— Масленица — это здоровьесберегающий обычай, который сегодня правильно культивируется в сознании молодого поколения, — сказал он в комментарии Life.ru.

По словам Онищенко, во время перехода из зимы в весну следует употреблять много белка, который содержится именно в молочной продукции. Молоко входит в состав теста для блинов, а сыр и творог часто используется в начинках.

Экс-депутат Госдумы рассказал о том, какие традиции соблюдаются в его семье в Масленицу. Он отметил, что к празднику в его семье готовят много блинов с различными начинками. Кто-то предпочитает блины с рыбой или икрой, а дети едят это блюдо с вареньем.

Ранее рестораторы назвали самые популярные блины на Масленицу у москвичей. Москвичи нередко выбирают блины с интересными начинками, например, любят смешивать то, что несвойственно для блинов: овощи с грибами или мягкий сыр с ягодами.