ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать с них дивиденды

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Во избежание массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с отечественного фондового рынка ЦБ РФ ввел запрет на продажу иностранцами ценных бумаг российских компаний. Кроме того, они не смогут получать с них дивиденды. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

Подобный запрет осуществлен в виде предписаний, направленных российским брокерам, депозитариям и регистраторам.

— Эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ, — передает сообщение РИА Новости.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.