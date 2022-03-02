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Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Измайловская» и попал на видео

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Измайловская» и попал на видео
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Россия, Москва, метро Измайловская Карта всех событий

Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Измайловская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, после чего был задержан на трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в среду, 2 марта.

По данным ведомства, в отсутствие электропоезда пассажир спрыгнул с платформы на жесткий путь. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения, расположенные на станции.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Нарушителя сразу же задержали сотрудники патрульно-постовой службы метро и доставили в отдел полиции.

В ведомстве отметили, что инцидент на движение электропоездов не повлиял.

В отношении 39-летнего жителя Подмосковья был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.15 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности» — прим. «ВМ»). Также ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток.

28 февраля Дептранс Москвы сообщил, что движение на участке Чонгарского бульвара перекроют из-за строительства метро.

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