Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Измайловская» и попал на видео
Мужчина спрыгнул на рельсы на станции «Измайловская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, после чего был задержан на трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в среду, 2 марта.
По данным ведомства, в отсутствие электропоезда пассажир спрыгнул с платформы на жесткий путь. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения, расположенные на станции.
Нарушителя сразу же задержали сотрудники патрульно-постовой службы метро и доставили в отдел полиции.
В ведомстве отметили, что инцидент на движение электропоездов не повлиял.
В отношении 39-летнего жителя Подмосковья был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.15 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности» — прим. «ВМ»). Также ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток.
28 февраля Дептранс Москвы сообщил, что движение на участке Чонгарского бульвара перекроют из-за строительства метро.