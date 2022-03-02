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Микровтобус столкнулся с грузовиком на 106-м километре М-4 Дон

Елена Самойлова

Происшествия
Микровтобус столкнулся с грузовиком на 106-м километре М-4 Дон
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Ступино, М-4 Дон, 106-й километр Карта всех событий

Маршрутный микроавтобус, двигаясь по маршруту Москва-Кировск, столкнулся с грузовым транспортным средством дорожной службы. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

ДТП произошло 11:54 на 106 километре трассы М-4 Дон (Ступинский район – прим.«ВМ»).

По предварительной информации, в результате попутного столкновения один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Все пострадавшие были в микроавтобусе, в котором всего находилось 13 пассажиров.

— На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются, — отмечается в сообщении ведомства.

2 марта также загорелся грузовой автомобиль на съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону 11-го километра МКАД. Возгорание удалось ликвидировать.

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