Около 1400 коек вернули к плановой работе в Москве из-за улучшения эпидситуации

Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

Почти 1400 больничных коек вернули к плановой работе в больницах Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. Об этом в среду, 2 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в трех столичных стационарах. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернется еще почти 1400 коек, — уточнила она.

Заммэра добавила, что два временных родера на 254 койки в медицинском центре в Коммунарке и больнице имени Юдина также приостановят работу из-за снижения количества госпитализаций с ковидом.

Более того, в Москве продолжается наращивание объемов оказания плановой медицинской помощи детям и взрослым — ее начнут оказывать после дезинфекции помещений и также тестирования сотрудников на COVID-19, передает официальный сайт мэра города.

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 5203 человека от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 в городе полностью выздоровели 2 492 797 пациентов.