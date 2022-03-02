Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 1400 коек вернули к плановой работе в Москве из-за улучшения эпидситуации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Около 1400 коек вернули к плановой работе в Москве из-за улучшения эпидситуации
Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

Почти 1400 больничных коек вернули к плановой работе в больницах Москвы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. Об этом в среду, 2 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в трех столичных стационарах. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернется еще почти 1400 коек, — уточнила она.

Заммэра добавила, что два временных родера на 254 койки в медицинском центре в Коммунарке и больнице имени Юдина также приостановят работу из-за снижения количества госпитализаций с ковидом.

Более того, в Москве продолжается наращивание объемов оказания плановой медицинской помощи детям и взрослым — ее начнут оказывать после дезинфекции помещений и также тестирования сотрудников на COVID-19, передает официальный сайт мэра города.

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 5203 человека от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии COVID-19 в городе полностью выздоровели 2 492 797 пациентов.

Читайте также:
Москва Коронавирус Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте